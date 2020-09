Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul vice Lukaku con il ritorno in auge di un nome già trattato nella passata estate

Antonio Conte vuole sempre un’alternativa a Romelu Lukaku per completare il reparto avanzato. Secondo ‘Tuttosport’ il preferito del tecnico dell’Inter è Olivier Giroud, che ora il Chelsea potrebbe lasciar andare per circa 5 milioni di euro. Il problema è che il francese, almeno per ora, gradirebbe di più il trasferimento alla Juventus, alla ricerca sia di un bomber che di un vice. L’altra pista è quella che conduce a un altro ‘pallino’ dell’allenatore nerazzurro, vale a dire Edin Dzeko, che la Roma è ben disposta a vendere tanto che ha accelerato per l’erede, il polacco del Napoli Arkadiusz Milik.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

Calciomercato Inter, Llorente a fine sessione: le ultime

Per il ruolo di vice Lukaku attenzione però pure ad altri nomi, per esempio a uno tra Cornelius e Inglese entrambi in forza al Parma. Stamane il quotidiano torinese rilancia poi anche Fernando Llorente, 35enne spagnolo in uscita dal Napoli che Conte conosce molto bene per averlo allenato alla Juventus. Al classe ’85 di Pamplona, molto apprezzato umanamente da Marotta, non dispiacerebbe rimanere in Italia dato che in tal caso continuerebbe a beneficiare di vantaggi fiscali grazie al Decreto Crescita.

L’ex Athletic potrebbe essere un’idea di fine sessione: gli azzurri lo lascerebbero partire a zero o al massimo attraverso il pagamento di un piccolo indennizzo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Eriksen destinazione a sorpresa | Soldi e scambio

Calciomercato Inter, colpo in difesa | Incontro fissato