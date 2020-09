Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite...

Arturo Vidal sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il cileno riabbraccerà Conte il quale lo ha voluto con forza nella Milano nerazzurra

E’ tutto fatto per Arturo Vidal all’Inter. Come conferma ‘La Gazzetta dello Sport’, stamattina è attesa l’ufficialità del suo divorzio dal Barcellona attraverso la risoluzione del contratto in scadenza fra nove mesi, mentre al massimo entro la giornata di domani è previsto lo sbarco a Milano per effettuare le visite mediche e firmare l’accordo da 6 milioni netti più bonus a stagione fino al giugno 2022 con opzione per un altro anno. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal in arrivo: Conte ‘sconfigge’ Marotta

A quanto pare Vidal ha rinunciato agli ultimi mesi di stipendio pur di concludere una volta per tutte la sua avventura con la maglia blaugrana e iniziare quella con l’Inter del suo ‘mentore’ Antonio Conte. Il tecnico è riuscito a vincere le forti ‘resistenze’ di Marotta, considera il classe ’87 di San Joaquin – al pari di Kante – un giocatore fondamentale per consentire alla squadra di compiere il salto di qualità e ridurre se non annullare il gap dalla Juventus.

