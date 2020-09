Barella: il centrocampista s’infortuna nell’amichevole contro il Lugano

Inter-Lugano, il centrocampista Nicolò Barella è uscito dopo soli 20 minuti per un infortunio. Secondo quanto ha riferito Sky non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante

INTER-LUGANO BARELLA INFORTUNIO/ Prima partita amichevole della nuova Inter di Antonio Conte, in preparazione alla sfida di sabato 26 settembre 2020 e valida per la seconda giornata del campionato di serie A contro la Fiorentina. La formazione nerazzurra è scesa in campo ad Appiano Gentile contro il Lugano, squadra che milita nella Super League svizzera l’equivalente della nostra serie A e che nello scorso campionato si è classificato al quinto posto, sfiorando la zona Europa League per soli due punti. Durante l’incontro, c’è da segnalare subito l’infortunio a Nicolò Barella che è costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 20 minuti di partita. Il danno non sembra nulla di preoccupante e il calciatore è uscito più per precauzione, inoltre, come ha confermato Sky, si dovrebbe trattare di una contusione al braccio e alla spalla.

Il centrocampista nerazzurro ha provato a stringere i denti e restare in campo, ma poi ha preferito uscire e lasciare il posto al giovane Agoume che è entrato in campo al 20′ del primo tempo.