Calciomercato Inter, si chiude con l’indennizzo | Sbarco imminente

C’è ancora Arturo Vidal al centro delle notizie di calciomercato Inter. La telenovela sta per chiudersi, ecco tutti i dettagli

Arturo Vidal all’Inter, nessun dubbio. Non a costo zero, però, bensì dietro il pagamento di un piccolo indennizzo: circa 1 milione di euro, come riporta ‘Calciomercato.it’, più bonus difficilmente raggiungibili, per arrivare a circa 7/8 milioni di euro, sulla stregua dell’affare Rakitic con il Siviglia. L’accordo tra le due società è stato raggiunto, ora quindi si attende solo lo sbarco in Italia del centrocampista cileno per visite e firma sul contratto. Stando ai media spagnoli, l’ex Juventus potrebbe approdare a Milano già nella giornata di oggi. Per tutte le altre notizie di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal e poi Kante: ma prima una-due cessioni

Il classe ’87 di San Joaquin si legherà all’Inter con un contratto biennale da 6 milioni netti a stagione più probabilmente opzione per un altro anno. Conte è dunque prossimo a ‘riabbracciare’ il suo fedelissimo alla Juve che avrebbe voluto con sé in nerazzurro fin dalla scorsa estate. Il tecnico ha in mente una vera e propria rivoluzione a centrocampo, oltre a Vidal ha chiesto infatti anche l’acquisto di N’Golo Kante, già allenato al Chelsea. Servirà una se non due cessioni ‘pesanti’ per tentare un assalto concreto al mediano francese, valutato non meno di 60 milioni di euro dalla società di Roman Abramovich.

