Non solo Godin: anche Asamoah può andare al Cagliari

Diego Godin potrebbe finire al Cagliari nei prossimi giorni ma potrebbe non essere l’unico nerazzurro a sbarcare in Sardegna: stando a ‘La Nuova Sardegna’, anche Kwadwo Asamoah sarebbe finito nel mirino del presidente Giulini. Il Cagliari ha chiesto informazioni nel caso in cui il ghanese dovesse liberarsi a costo zero; dunque si tratterebbe di un’operazione low cost per avere alternative per il centrocampo e la sinistra di difesa, ruoli che ha già avuto modo di ricoprire con successo nell’Udinese e alla Juventus.

