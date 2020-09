Calciomercato Inter, Candreva ai saluti | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Antonio Candreva e la sua probabile imminente partenza. L’esterno verso un altro club di Serie A

Sta per concludersi l’avventura all’Inter di Antonio Candreva. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, l’esterno è vicino a trasferirsi al Genoa di Enrico Preziosi. Saltato Karsdorp, il club ligure ha virato con decisione sul classe ’87 romano. A quanto pare è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Candreva, non più importante per Conte, a maggior ragione dopo l’arrivo di Hakimi, potrebbe accettare la nuova destinazione anche perché i nerazzurri non sarebbero per nulla intenzionati a rinnovargli il contratto in scadenza nel giugno 2021. La sua partenza, a detta de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘sbloccherebbe’ l’arrivo ad Appiano di Arturo Vidal.

