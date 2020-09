Summit con l’Inter: l’agente Riso tratta il futuro di Salcedo

L’Inter continua a trattare alcuni giocatori in uscita. Come testimoniato da ‘Calciomercato.it’ in queste ore, ci sarebbe stato un summit questa mattina tra la dirigenza e Giuseppe Riso, agente di Salcedo, Gagliardini, Sensi e Radu. L’oggetto del discorso sembrava orientato verso il futuro del giovane attaccante, anche se non sono da escludere possibili sorprese in merito alla posizione dell’ex Atalanta.

