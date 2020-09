A Bonolis il premio Andria dedicato a Paolo Borsellino. Le parole del figlio Manfredi

Inter, il noto presentatore Paolo Bonolis ha ricevuto il premio ‘Mediterraneo Città di Andria’ 2020′ intitolato a Paolo Borsellino. Il figlio del magistrato Manfredi ha voluto ricordare quanto fosse grande l’amore per la squadra nerazzurra

INTER BONOLIS PREMIATO/ Il noto presentatore e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis, si è aggiudicato il premio Mediterraneo Città di Andria’ 2020, che è stato organizzato dall’Inter Club della città pugliese e dal circolo culturale Corte Sveva. Il riconoscimento è intitolato alla memoria del giudice Paolo Borsellino, ed è arrivato alla sua 19° edizione. Alla manifestazione ha partecipato come presentatore Roberto Scarpini, direttore di Inter Channel e in collegamento da Palermo, ha voluto essere presente, seppure virtualmente, anche il figlio del magistrato Manfredi Borsellino, che sta seguendo le orme del padre ed è commissario di polizia.

Il figlio del giudice ha voluto rievocare il modo di essere interista del papà Paolo e ha dichiarato: “Mio padre mi ha cresciuto a pane e Inter, spesso vedevamo le partite insieme, ci saliva la febbre ad entrambi quando la nostra amata squadra non riusciva a vincere. Peccato non essere mai riuscito a vedere una partita con lui a San Siro. Sono orgoglioso di tifare Inter, società simbolo in Italia e nel mondo di lealtà sportiva“. Come ha spiegato Internews.