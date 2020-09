Sfuma Ndombele: Mourinho lo ha tolto dal mercato

Sfuma Ndombele: Mourinho lo ha tolto dal mercato

Tanguy Ndombelé rimane al Tottenham. Secondo ‘L’Equipe’, il centrocampista francese ha risolto i suoi problemi con Mourinho e rimarrà a Londra. Il tecnico portoghese sta ritrovando un giocatore disponibile alla causa e per questo l’ha tolto dal mercato e lo sta mandando in campo dandogli il giusto spazio. Sfuma, dunque, una pista per l’Inter come alternativa all’obiettivo principale Kanté.

