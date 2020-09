Eriksen può ancora partire: si parla di almeno 30 milioni di euro

L’Inter deve pensare a come sfoltire il centrocampo. L’arrivo di Arturo Vidal è stato accettato molto calorosamente dal gruppo e da Antonio Conte che ora deve dare il via definitivo ad alcune cessioni. I nomi che transitano tra il primo e il secondo posto nella classifica delle cessioni sono quelli di Brozovic ed Eriksen, con il danese che paga lo scarso feeling con l’allenatore e una difficile collocazione tattica. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, se all’Inter dovesse arrivare un’offerta congrua per il danese, l’ipotesi cessione sarebbe decisamente contemplata. Prezzo fissato in almeno 30 milioni di euro, quantomeno per rientrare dalla spesa sostenuta alcuni mesi fa (27 milioni commissioni comprese).

