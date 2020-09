Godin: “Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per tutte le cose belle”

Inter, il difensore Diego Godin ha voluto inviare tramite il suo profilo Twitter un personale messaggio a tutti i tifosi nerazzurri senza dimenticare i suoi compagni di squadra. Il calciatore ormai si sta accasando al Cagliari manca solo l’ufficialità

INTER GODIN SALUTA I TIFOSI/ Il difensore dell’Inter Diego Godin è quasi sicuramente un calciatore del Cagliari, manca solo l’ufficialità come spiegava Calciomercato.com. Il calciatore ha voluto inviare un bellissimo messaggio ai tifosi nerazzurri, dopo un solo anno passato indossando i colori del cielo e della notte, per un’avventura con il club meneghino che probabilmente sia lui che i tifosi si aspettavano diversa. Questo il bel messaggio che ha inviato tramite il suo profilo Twitter: “Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per tutte le cose belle e il rispetto che mi hanno dato quest’anno. E’ stato un anno intenso e atipico per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo, ma nonostante ciò credo si sia fatto un grande lavoro, abbiamo riportato in alto la squadra, lottando per traguardi importanti come merita. Conservo il ricordo di tutti voi tifosi, siete ciò che rende davvero grande questo club. E ovviamente i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno per giorno al fianco della squadra e mi hanno sempre trattato con il sorriso! Un abbraccio e in bocca al lupo!”.

Da segnalare che l’ultimo gol, purtroppo inutile, della squadra nerazzurra nella scorsa stagione, lo ha segnato proprio lui nella finale contro il Siviglia di Europa League.