Il mercato in entrata dell’Inter è inevitabilmente legato anche alle uscite. Perisic potrebbe anche restare bloccando calciatori come Emrson Palmieri e Alonso

Ufficializzato in mediana Vidal, la dirigenza dell’Inter continua a lavorare in ottica futura alla ricerca dei calciatori giusti da regalare a Conte. Le entrate nerazzurro sono però inevitabilmente legate anche alle uscite e la mancata cessione di Ivan Perisic potrebbe ostacolare alcune operazioni. L’esterno croato infatti alla tv tematica dell’Inter ha ammesso: “Sono contento di essere di nuovo all’Inter: ho un contratto di due anni e spero che faremo grandi cose insieme. Mi aspetto un’annata positiva. L’anno scorso ho visto tutte le partite della squadra, sono sempre stato il tifoso numero uno e mi è dispiaciuto per come sia finita la stagione”. Parole al miele di Perisic che sembra quindi propenso a restare all’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Leonardo ‘finanzia’ il colpo Kante

Calciomercato Inter, Perisic blocca Emerson e Alonso: la situazione

Tra i calciatori nel mirino dell’Inter ci sono ancora Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi terzini sinistri del Chelsea perfetti per il modulo di Antonio Conte. Nonostante il doppio accordo coi due mancini, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro starebbe per rinunciare alle piste provenienti da Londra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Candreva | Sostituto atteso ad Appiano

Il mancato accordo per una cessione di Perisic potrebbe infatti portare l’Inter a cambiare i propri piani in quanto ora lui vorrebbe restare, anche perché non ha ricevuto fin qui offerte allettanti da squadre top. A ‘beneficiarne’, nel caso, sarebbe la Juventus, a caccia di un terzino mancino e molto forte proprio su Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Morata spinge il bomber all’Inter | Super scambio