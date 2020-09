Calciomercato Inter, Vecino verso la cessione | Tutti i dettagli

Matias Vecino potrebbe salutare l’Inter a breve. Trattativa in corso tra il club nerazzurro e il Napoli per il cartellino del centrocampista uruguagio

Non solo Candreva, presto anche Matias Vecino potrebbe salutare l’Inter. Stando alle indiscrezioni di ‘Sky Sport’, i nerazzurri sono in trattativa col Napoli per il cartellino del centrocampista uruguagio fuori dai piani di Antonio Conte. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino diretto al Napoli: le ultime

Al momento c’è distanza sulla cifra del riscatto: la società targata Suning vuole che sia di 18 milioni di euro, mentre quella di De Laurentiis arriva fino a 12. Ci sono comunque buone sensazioni circa la riuscita dell’affare. Gattuso spinge per l’acquisto di Vecino, ritenuto un vero e proprio jolly tra centrocampo e trequarti nonché adattabile a più moduli, nonostante l’ex Fiorentina dovrà stare fuori un altro mese e mezzo per i postumi dell’intervento al menisco del ginocchio destro.

