Attys: Piero Ausilio ha ceduto il giovane Primavera alla Spal

Inter, il giovane Christopher Attys è stato ceduto a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva alla Spal. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista la scorsa estate, inizia ufficialmente la sua avventura nella squadra emiliana

INTER ATTYS ALLA SPAL/ Il giovane centrocampista dell’Inter Christopher Attys è stato mandato in prestito alla Spal squadra retrocessa lo scorso anno in serie B e che punta in questa stagione a ritornare nella massima serie. Il calciatore aveva firmato il suo primo contratto da professionista la scorsa estate che lo avrebbe legato alla squadra nerazzurra fino al 2023 e ne aveva scritto in maniera entusiasta sul suo profilo Instagram. I termini della trattativa tra la società milanese e la squadra emiliana, sono di una cessione a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva. Il giovane calciatore era arrivato all’Inter nell’ottobre 2018 acquistato dal Us Torcy, squadra francese e farà 20 anni il prossimo 13 marzo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Come ha informato il sito ufficiale nerazzurro, la trattativa è stata portata a termine da Piero Ausilio insieme ai dirigenti della società spallina.