Calciomercato Inter, addio a un passo | Ecco quando l’annuncio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Andrea Ranocchia e il suo addio ormai prossimo alla maglia nerazzurra. Ecco tutti i dettagli

E’ ai titoli di coda la lunga avventura di Andrea Ranocchia con la maglia dell’Inter. L’incontro di ieri tra il presidente Preziosi e i suoi agenti avrebbe dato i suoi frutti: il difensore umbro sembra essersi convinto a far ritorno al Genoa dieci anni dopo il suo addio. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, gli ultimi dettagli sono stati sistemati e probabilmente all’inizio della prossima settimana ci sarà l’annuncio del suo passaggio alla corte di Maran, il quale ha insistito tanto per averlo alle sue dipendenze.

Calciomercato Inter, tutto confermato: Pirola al posto di Ranocchia

Il sostituto di Ranocchia, come scritto da Interlive.it lo scorso 8 settembre, è già all’Inter. Si tratta del giovane Lorenzo Pirola, molto stimato da Antonio Conte il quale non a caso ne ha bloccato la cessione in prestito. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

