Martinez: il Barcellona molla la presa. E il ‘Toro’ è tra i migliori contro la Fiorentina

Inter, il Barcellona si è messo il cuore in pace e almeno per questa sessione di mercato ha deciso di smettere di inviare offerte per Lautaro Martinez. Il termine di questa telenovela sembra aver fatto bene al giocatore che ieri è stato autore di una buona prestazione

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ Per la felicità dei tifosi nerazzurri che ieri sera, dopo un inizio un po’ titubante, hanno visto uno scatenato Lautaro Martinez segnare prima il gol del momentaneo pareggio, poi costringere all’autogol Ceccherini, sembra che almeno per questa stagione il Barcellona abbia mollato la presa sul calciatore argentino. Le motivazioni sono molteplici, la prima è di tempo visto che in caso cessione dell’ex Racing da parte del club nerazzurro, dopo sarebbe quasi impossibile trovare un sostituto all’altezza, la seconda è economica dato che il club spagnolo in questo periodo di pandemia, come anche gli altri club, non può permettersi spese esagerate. L’Inter inoltre non ha mai mollato, nonostante la clausola da 111 milioni di euro fosse scaduta, non ha mai accettato offerte cash inferiori a 80 milioni di euro più eventuali contro partite. Marotta è stato irremovibile e al termine del mercato e con tutta la calma possibile, visto che il contratto è in scadenza nel giugno del 2023, si incontrerà con l’entourage dell’attaccante per un eventuale aggiornamento al rialzo, in questo momento il suo stipendio è di 1,5 milioni di euro annui, magari con prolungamento di uno o più anni.

Il termine di tutte queste voci di mercato, che probabilmente dalla scorsa primavera hanno scombussolato il calciatore, il suo disagio si è notato in campo con prestazioni inferiori alla media, hanno probabilmente tranquillizzato Lautaro Martinez e ieri finalmente si è intravisto il giocatore dell’inizio della stagione scorsa. Come ha spiegato Calciomercato.com