Calciomercato Inter, nuova idea dalla Premier | Affare in prestito

Potrebbe arrivare ancora dalla Premier League l’alternativa a sinistra ad Alonso ed Emerson Palmieri. Zinchenko è in uscita dal Manchester City

Nella prima sfida di campionato vinta a fatica contro la Fiorentina, Antonio Conte ha schierato da titolare a sinistra Ivan Perisic in un ruolo non propriamente suo. L’esterno croato non ha risposto al meglio e dunque la società meneghina potrebbe tornare alla carica sul mercato per andare ad acquistare un esterno mancino capace di giocare a tutta fascia alternando fase offensiva e difensiva. In questo senso sono stati lungamente accostati giocatori in uscita dal Chelsea come Emerson Palmieri e Marcos Alonso ma la soluzione low cost potrebbe arrivare da un altro club di Premier. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vecino ‘porta’ il difensore | I dettagli

Calciomercato Inter, Zinchenko occasione low cost: offerto ai nerazzurri

Dal Manchester City potrebbe arrivare la giusta occasione di mercato per l’ultima settimana. La società britannica infatti vuole disfarsi di Zinchenko, laterale ucraino di 23 anni in passato obiettivo del Napoli. La compagine allenata da Pep Guardiola lo avrebbe già proposto al Barcellona ed intermediari potrebbero invece offrirlo proprio all’Inter di Marotta e Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Tentativo del Milan: no di Conte VIDEO

Si tratta di un nome giovane ed interessante che potrebbe anche stuzzicare la dirigenza di Suning come idea di fine mercato qualora uscisse Perisic e fossero troppo complicati da prendere sia Alonso che Emerson. Il City potrebbe nel caso accontentarsi di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rilancio per Skriniar e sostituto | Le ultime