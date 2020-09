Le parole del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio prima della gara Benevento-Inter valevole per il recupero della prima giornata di Serie A

Piero Ausilio ha risposto sul calciomercato Inter prima della sfida col Benevento: “Nainggolan al Cagliari? Non ci sono stati passi in avanti, sappiamo che il club sardo è molto interessato a lui ma Radja ha ancora un contratto con noi – le parole del Ds nerazzurro ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Nei prossimi giorni vedremo quale sarà la decisione migliore. Con Giulini si potrà senz’altro trovare la migliore soluzione. Ranocchia andrà al Genoa? No, Andrea rimane qua – ha risposto Ausilio – Alla fine, insieme a Conte, abbiamo deciso che può essere ancora utile a noi come calciatore ma pure come uomo all’interno dello spogliatoio. Ha un senso di appartenenza particolare per l’Inter che lo rende un calciatore speciale per noi, quindi resterà all’Inter fino a fine stagione. Skriniar? Non è in vendita e non sono arrivate offerte, ho già detto che resterà qui”.

Calciomercato Inter, Ausilio: “Nessun nuovo acquisto, a meno che..”

Chiosa sul mercato in entrata: “Siamo a posto così, anzi dobbiamo ancora fare un paio di uscite. Per ora non sono previsti inserimenti, a meno di qualche uscita e opportunità“, ha concluso. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

