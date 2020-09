Da Skriniar e Vidal a Caldirola e Insigne, ecco le probabili formazioni della sfida Benevento-Inter valevole per il recupero della prima giornata di Serie A

Antonio Conte opterà per un ampio turnover oggi alle 18 al ‘Ciro Vigorito’ nel match contro i padroni di casa del Benevento valevole per il recupero della prima giornata di Serie A. Rispetto all’undici di partenza nella gara con la Fiorentina, il tecnico dell’Inter dovrebbe cambiare ben sei giocatori rilanciando dal primo minuto Skriniar, de Vrij (out coi gigliati causa squalifica), Gagliardini, Sensi e Alexis Sanchez, quest’ultimi due a scapito di Eriksen e Lautaro Martinez. Prima da titolare, a meno di sorprese, per Hakimi e Arturo Vidal. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.Sponda sannita, Pippo Inzaghi dovrebbe invece attuare un turnover più ragionato, confermando però il tridente offensivo composto da Roberto Insigne, Caprari e Moncini. Arbitro del match Piccinini di Forlì.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Nainggolan vicino all’addio | I dettagli

Probabili formazioni Benevento-Inter

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Moncini. All.: Pippo Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; R.Lukaku, Sanchez. All.: Conte

ARBITRO: Piccinini di Forlì

