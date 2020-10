Calciomercato Inter, è fatta | Nainggolan dice addio ai nerazzurri

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Radja Nainggolan e il suo addio ormai certo al club nerazzurro. Ecco tutti i dettagli

Ausilio ha ‘frenato’ prima di Benevento-Inter, ma per ‘La Gazzetta dello Sport’ non ci sono più dubbi: Radja Nainggolan sta per dire addio ai nerazzurri per far ritorno al Cagliari. Secondo il quotidiano milanese, l’operazione è di fatto conclusa sui 12 milioni di euro. Da vedere la formula, se quella a titolo definitivo oppure quella del prestito con obbligo di acquisto nel giugno 2021. A questa cifra verranno probabilmente aggiunti due giovani. A tal proposito si fanno i nomi dei centrocampisti Ladinetti e Biancu, del trequartista Marigosu e dell’attaccante Gagliano. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

