Calciomercato Inter, via libera Conte alla cessione | Le ultime di Interlive

Niente Genoa, Andrea Ranocchia resta all’Inter. Lo ha annunciato ieri, prima di Benevento-Inter, il Ds nerazzurro Piero Ausilio: “Andrea rimane qua. Alla fine, insieme a Conte, abbiamo deciso che può essere ancora utile a noi come calciatore ma pure come uomo all’interno dello spogliatoio. Ha un senso di appartenenza particolare per questo club che lo rende un calciatore speciale per noi, quindi resterà all’Inter fino a fine stagione“.

Calciomercato Inter, Pirola in prestito con permanenza Ranocchia: le ultime di INTERLIVE

La permanenza ad Appiano del classe ’89 ‘rischia’ di cambiare il destino di Lorenzo Pirola. Conte, che aveva bloccato la sua cessione, ora può invece dare il via libera considerato che il ragazzo – con l’arrivo pure di Darmian, diventerebbe numericamente il settimo se non l’ottavo (nel conteggio c’è pure D’Ambrosio) difensore in rosa. Come raccolto da Interlive.it, entourage e società stanno valutando la migliore soluzione possibile per il 18enne centrale di Carate Brianza. L’ipotesi prestito, in una squadra di Serie B ‘amica’ dove il ragazzo può avere grande spazio (la pista Monza, per adesso, è la meno ‘calda’) è molto concreta. Staremo a vedere quale sarà la decisione finale. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

