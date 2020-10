Testa a testa per Alonso: che derby con la Juventus

Testa a testa per Alonso: che derby con la Juventus

‘Tuttosport’ continua a tenere in considerazione la Juventus nella corsa ad Alonso. In uscita dal Chelsea, i nerazzurri hanno trovato l’esubero giusto (Dalbert) per cercare di affondare definitivamente i colpi per il mancino spagnolo, mentre i bianconeri devono cercare di cedere De Sciglio per trattarlo definitivamente e convincerlo a trasferirsi a Torino. Per ora, dunque, rimane il testa a testa per l’ennesimo derby di mercato.

