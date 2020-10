Nainggolan-Cagliari, firma ad un passo: accordo vicinissimo per il ritorno

Nainggolan-Cagliari, firma ad un passo: accordo vicinissimo per il ritorno

Radja Nainggolan sta per tornare al Cagliari. Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, in queste ore si sta consumando un nuovo incontro tra Tommaso Giulini e Beltrami, rispettivamente presidente del Cagliari e agente del giocatore, che stanno ultimando gli ultimi preparativi per il ritorno del Ninja. I sardi sembrano orientati a chiudere con questa formula: prestito con obbligo di riscatto, al quale verrà presa in considerazione la cessione di qualche giovane della primavera se l’Inter non potrà incassare cash.

