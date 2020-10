Smalling non arriverà: quasi fatta per il ritorno alla Roma

Smalling non arriverà: quasi fatta per il ritorno alla Roma

Chris Smalling sta per ritornare alla Roma. Il difensore centrale del Manchester United sta ultimando gli ultimi dettagli per il ritorno nella capitale per circa 15 milioni di euro. L’accordo è ormai stato raggiunto e per l’Inter sfuma la possibilità di ingaggiarlo, anche se si trattava del primo nome in caso di cessione di Skriniar.

