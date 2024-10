È accaduto a fine partita: il gesto di Inzaghi che non tutti hanno visto

Simone Inzaghi è consapevole che in questo momento c’è bisogno di tutta la rosa e il gesto fatto a fine partita ne è la conferma

La partita in casa dello Young Boys è stata forse più complicata del previsto. La decisione di far rifiatare i big sembrava la conferma di una sfida che, almeno sulla carta, si poteva portare a casa in modo semplice. Poi una squadra molto arcigna e una serata non proprio perfetta per molti hanno costretto il tecnico a mettere in campo i titolarissimi per cercare di non lasciare punti per strada. Alla fine così è stato grazie alla zampata finale di Thuram, ma la trasferta elvetica sottolinea come nessuna sfida può essere sottovalutata.

Nonostante una serata non semplice, Inzaghi è consapevole di non poter contare sempre sui soliti e il gesto fatto a fine partita conferma come la volontà del tecnico è quello di far sentire tutta la rosa importante. Una serata complicata ci sta, ma ora c’è da mettere alle spalle lo Young Boys e pensare alla Juventus, una grande occasione per riscattare una partita difficile.

Young Boys-Inter: il gesto di Inzaghi a fine partita

Partita complicata quella contro lo Young Boys per Arnautovic. Schierato dal 1′ in coppia con Taremi, l’austriaco non è mai realmente entrato nella sfida. Se ad una prestazione negativa aggiungiamo anche un calcio di rigore sbagliato e le dure critiche da parte dei tifosi, il quadro è assolutamente peggiore di quello che poteva essere solo con una serata no. L’attaccante è uscito a testa bassa e il suo volto scuro in panchina conferma un mercoledì difficile per lui.

Ma a fine partita, visto anche il risultato positivo, Simone Inzaghi si è avvicinato ad Arnautovic consolandolo.

Un gesto apprezzato da molti e che conferma la volontà da parte di Inzaghi di mantenere il gruppo unito e di far sentire tutti parte integrante di questa squadra. La vittoria ha sicuramente reso più facile fare una mossa simile, ma siamo certi che il tecnico piacentino lo avrebbe fatto a prescindere.

Ora per Arnautovic c’è già l’occasione di potersi riscattare. La Juventus è alle porte e Inzaghi potrebbe comunque affidarsi a lui a partita in corso soprattutto in caso di una partita da decidere nella ripresa. E l’austriaco è pronto a sfruttarla per mettersi subito alle spalle una serata difficile come quella sul campo dello Young Boys.