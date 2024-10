Inter-Juventus, decisione ufficiale su Lautaro

Archiviata la vittoria in Champions con lo Young Boys, l’Inter può ora concentrarsi sul big match contro la Juve. Tutto deciso per Lautaro

Una partita che si è rivelata ben più difficile del previsto quella contro lo Young Boys. Ci è voluto un guizzo di Thuram al secondo minuto di recupero per piegare gli elvetici e ottenere altri tre punti preziosissimi per consolidare il piazzamento tra le prime del girone di Champions in attesa dei prossimi match contro Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen.

La priorità immediata per i nerazzurri ora è la Juventus. Attesa ovviamente già alle stelle per la sfida di domenica prossima a San Siro che si disputerà a un orario insolito, le 18, per la grande classica di Serie A. L’Inter la affronterà senza tre indisponibili. A Calhanoglu e Acerbi si è aggiunto Carlos Augusto. Per il brasiliano, un infortunio muscolare a Berna che lascia poche chance – almeno dalle prime immagini – a un suo recupero immediato.

Assenze importanti anche nella Juventus con Motta che dovrà rinunciare, oltre a Bremer, anche ai tre nuovi acquisti Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, quest’ultimo infortunato nel riscaldamento pre match contro lo Stoccarda.

Inter-Juventus, una certezza su Lautaro Martinez

Sarà certamente della partita, invece, Lautaro Martinez. Ancora una volta, il bomber argentino ha dimostrato quanto la sua presenza in campo sia decisiva per l’Inter. Entrato nel secondo tempo contro lo Young Boys, l’argentino ha fornito a Dimarco l’assist di tacco dal quale è scaturito poi il cross per la deviazione vincente di Thuram sotto porta.

In grande fiducia dopo il gol decisivo alla Roma, Lautaro Martinez si candida a possibile grande protagonista del big match di domenica prossima. Ne sono convinti anche i bookmakers che lo quotano come il principale indiziato a segnare il primo gol in Inter-Juve.

A riguardo, abbiamo considerato i palinsesti proposti da tre dei principali bookmakers attivi sul mercato italiano. Snai offre a 4.25 un gol di Lautaro Martinez che sblocca il punteggio a San Siro. Quota leggermente più alta, a 4.70, per Eurobet e Bwin che arriva a 5.00 l’importo scommesso. L’argentino è seguito in questo speciale palinsesto da Marcus Thuram con quotazioni intorno al 5 e da Dusan Vlahovic. Quest’ultimo ha segnato il primo gol nell’1-1 dello scorso campionato allo Stadium. Chi vuole puntare sul serbo può vincere oltre 6 volte la puntata.

Inter che è data come nettamente favorita anche nel risultato finale dai tre bookmaker citati. Tutti offrono il segno 1 sotto quota 2 mentre il successo in trasferta della Juve è dato addirittura a 5, una differenza davvero significativa.