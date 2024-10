Accordo ufficiale con l’Inter: “Firma fino al 2026”

Rinnovata la partnership commerciale fra Inter e Radio 105 per i prossimi anni, così il club nerazzurro dà continuità ad un progetto solido iniziato da soli due anni con la controparte leader del settore radiofonico

Messi in cassaforte altri tre preziosissimi punti per la classifica di Champions League grazie ad un solo squillo vincente di Marcus Thuram sul finale della partita contro lo Young Boys di ieri sera, i nerazzurri dell’Inter possono dedicare tutta la propria concentrazione al prossimo match di campionato con la Juventus.

Ma non è soltanto sul campo che l’operatività dello staff porta i suoi frutti. Al di fuori di esso, infatti, il presidente Giuseppe Marotta ed il resto della dirigenza ha portato a casa un’ulteriore novità che arricchisce il già folto pacchetto di partnership positive di cui possono vantare in stagione.

Qualche ora fa è stato diramato in via ufficiale il comunicato sui canali web del club con cui si attesta il nuovo prolungamento dell’accordo commerciale stretto fra l’Inter e Radio 105, già nota per essere Official Radio da due anni a questa parte. I termini dell’accordo prevedono dunque il 2026 come data di scadenza.

Inter e Radio 105 ancora insieme, Official Radio del club fino al 2026

Trattasi di un impegno piuttosto proficuo e sinora ben apprezzato anche dai tifosi nerazzurri, quello fra Inter e Radio 105. Gli stessi in tutte le partite casalinghe presso l’impianto di San Siro possono godere di minuti d’intrattenimento musicale sia nel pre-partita che durante l’intervallo, oltre a curiosi retroscena al di fuori del terreno di gioco.

Come previsto da contratto, infatti, spesso i calciatori sono ospiti negli studi di Radio 105 per una chiacchierata con gli speaker radiofonici in onda. Lo testimonia lo stesso Matteo Darmian, invitato a prendere parte alla puntata del programma ‘105 Take Away’, condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia.