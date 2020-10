Calciomercato Inter, scambio in attacco | Rilancio a gennaio

Nelle ultime ore del mercato estivo si è parlato di un possibile approdo di Gervinho all’Inter. L’ivoriano tornerebbe di moda a gennaio

Il mercato è terminato da un paio di giorni ma la dirigenza dell’Inter è già proiettata al prossimo gennaio quando potrebbe tornare in auge un vecchio pallino. Nelle ultimissime ore del calciomercato estivo infatti la società nerazzurra sembrava interessata ad una maxi operazione col Parma che avrebbe portato Gervinho alla corte di Antonio Conte. A fare il percorso inverso sarebbe invece stato il giovane Andrea Pinamonti, recentemente tornato all’Inter dopo l’esperienza al Genoa. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna di moda lo scambio: affare Gervinho-Pinamonti

È stato dunque davvero fatto un tentativo per lo scambio tra Gervinho e Pinamonti nelle ultime ore del mercato salvo poi non andare in porto. La situazione potrebbe però tornare di moda a gennaio con l’Inter che potrebbe addobbare l’affare in vista della riapertura delle ostilità.

Si tratterebbe nel caso di uno scambio di prestiti con diritti di riscatto, con valutazione sui 4-5 milioni di euro per Gervinho e 13-15 milioni per Pinamonti che si incastrerebbe alla perfezione nel nuovo modello Parma improntato sui giovani.

