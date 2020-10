Potrebbe arrivare dal Bayern Monaco la nuova stella per la difesa di Antonio Conte. Alaba non ha rinnovato con i tedeschi: per lui maxi contratto

Si avvicina sempre di più la fine del lungo rapporto tra David Alaba e il Bayern Monaco. Il polivalente terzino sinistro austriaco, reinventato anche difensore centrale, è stato spesso accostato all’Italia ed in particolare all’Inter in virtù del contratto in scadenza 2021. La società teutonica non è infatti riuscita a prolungare l’accordo con il proprio numero 27 che a meno di un anno dalla scadenza naturale diventa inevitabilmente oggetto del desiderio di diverse big. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super contratto per Alaba: la proposta nerazzurra

Non è bastato neanche l’ultimo straordinario anno di successi col Bayern per arrivare al rinnovo di Alaba che si guarderà inevitabilmente intorno. L’Inter dal canto suo spera di poter fare un ulteriore regalo ad Antonio Conte che gradirebbe certamente l’innesto di un calciatore come l’austriaco capace di giocare sia da centrale che da terzino sinistro.

In questo senso sarebbe pronto un maxi contratto per Alaba con una super proposta per giugno 2021, dopo la naturale scadenza con i bavaresi, da 8-9 milioni più ricchi bonus fino al giugno 2026. Su di lui c’è però anche la concorrenza della Juventus e di club spagnoli, che al momento preferirebbe. L’Inter avrebbe però dalla sua il decreto crescita con il quale c’è un grosso risparmio sul lordo. L’investimento complessivo sarebbe sui 62 milioni.