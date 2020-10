Calciomercato Inter, svolta in difesa | Dal Belgio per 20 milioni

A gennaio l’Inter potrebbe aggiungere un difensore alla rosa di Antonio Conte. Piace sempre Milenkovic della Fiorentina, ma occhio al clamoroso ritorno

Non solo Kante e un laterale mancino tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, nel prossimo calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe ragionare anche sull’inserimento nella rosa di Conte di un altro difensore. A maggior ragione se dovesse arrivare un’offerta importante per Skriniar, dal Tottenham che lo ha cercato in estate oppure dal Paris Saint-Germain che sembra ci abbia provato concretamente nelle ultime ore della finestra estiva. In cima ai desideri ci sarebbe ancora Milenkovic della Fiorentina, il quale non ha intenzione per ora di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022. I viola chiedono però tanto, non meno di 40 milioni di euro, e sul serbo la concorrenza è agguerrita con il Milan in prima fila. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Considerati gli elevati costi dell’eventuale operazione, l’Inter potrebbe tuttavia optare per un altro profilo meno impegnativo dal punto di vista economico. A tal proposito, stamane ‘Tuttosport’ rilancia il nome di Zinho Vanheusden. Il 21enne belga (piede destro, 187cm di altezza) è esploso nello Standard Liegi, del quale ora è capitano, conquistando anche la maglia della Nazionale maggiore . Cinque giorni fa, in amichevole contro la Costa D’Avorio, il suo debutto ufficiale. Il classe ’99 ha un passato nelle giovanili dell’Inter, la quale in fin dei conti ha ancora un certo controllo sul suo cartellino. In virtù di un precedente accordo, infatti, la società targata Suning potrebbe riacquistarlo entro il 2021 tirando fuori 20 milioni di euro.

