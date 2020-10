Champions League: verranno trasmesse in chiaro tre partite su sei dei nerazzurri

Inter, le reti Mediaset trasmetteranno in chiaro tre partite della fase a gironi della squadra di Antonio Conte e tre partite della squadra di Andrea Pirlo. Non sono invece previsti incontri. Lazio e Napoli si potranno vedere solo su Sky

INTER CHAMPIONS DIRETTE IN CHIARO/ Settimana prossima inizierà anche la stagione per le Coppe Europee, martedì e mercoledì come sempre dedicati principalmente alla Champions, mentre il giovedì si giocheranno quelle di Europa League. Tutti gli incontri si potranno vedere su Sky, mentre le reti in chiaro di Mediaset avranno la possibilità di trasmettere una partita per ogni giornata della competizione di una squadra italiana. Per la felicità dei tifosi di Inter e Juventus, verranno trasmesse in chiaro tre partite della squadra nerazzurra e tre della squadra bianconera, mentre nessun incontro di Lazio e Napoli sembra sia stato previsto dalle reti del Biscione. Ecco come verrà sviluppato il programma:

Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach

Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter

Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus

Naturalmente, i palinsesti potrebbero subire dei cambiamenti in base anche alla situazione dei gironi delle nostre formazioni, visto che inizialmente avevano previsto di mandare in onda martedì 20 ottobre la sfida della Lazio contro il Borussia Dortmund. Probabilmente il bacino di utenti che tifano le due squadre di Milano e Torino, ha fatto decidere ai responsabili Mediaset questa programmazione, con buona pace dei tifosi della squadra della Capitale e di quella campana.