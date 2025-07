Calhanoglu al Galatasaray, il sì dell’Inter a questa cifra

Nerazzurri in attesa di ricevere l’offerta ufficiale per il centrocampista turco, presto la chiusura dell’affare in uscita

Manca sempre meno. Almeno questa è la sensazione che traspare dopo giorni di caldo torrido, speculazioni continue e frecciate d’interesse reciproche.

Hakan Calhanoglu sarebbe destinato a fare rientro in Turchia dopo anni di importanti esperienze vissute all’estero e grandi successi all’Inter, con il Galatasaray che brama di vederlo vestire la maglia giallorossa il prima possibile.

Fra le parti non ci sono stati ancora contatti ufficiali, eppure i nerazzurri sono ben consapevoli che questi potrebbero scattare da un momento all’altro ed accendere di colpo la trattativa.

La palla è comunque fra i piedi della controparte di Istanbul. Si attende infatti la fantomatica offerta monetaria che dovrebbe portare Marotta e Ausilio alla concessione del via libera definitivo, non senza qualche riserva.

Fino a qualche giorno fa la distanza economica era davvero esorbitante, di quasi 20 milioni. Adesso invece si sarebbe assottigliata parecchio e potrebbe finalmente giovare le aspettative dell’Inter.

Come rivelato da ‘calciomercato.it’, è probabile che il Galatasaray possa decidersi di alzare leggermente l’asticella rispetto alle cifre trapelate in precedenza, portandola proprio a quota 20 milioni, ma con l’aggiunta di alcuni bonus che andrebbero a toccare 25 milioni complessivi.

L’Inter aspetta il Galatasaray per Calhanoglu, intanto valuta con attenzione Ederson

L’uscita di scena di Calhanoglu, seppur a cifre inferiori a quelle inizialmente immaginate, libererebbe uno slot importante in mezzo al campo che neppure Kristjan Asllani sarebbe proiettato a ricoprire.

Petar Sucic stuzzica le fantasie di Cristian Chivu anche in cabina di regia, ma non sarebbe neppure lui il prescelto a fare le veci del fantasista turco a partire dalla prossima stagione

La dirigenza continua infatti a setacciare il mercato alla ricerca del sostituto perfetto e anche a distanza di svariate settimane di valutazioni, la preferenza ricade ancora su Ederson dell’Atalanta.

Il centrocampista brasiliano non è però preda facile. Per convincere i bergamaschi servirebbe un esborso di circa 50 milioni di euro, sui quali si potrebbe lavorare per renderli però soltanto di poco più appetibili per le casse societarie.