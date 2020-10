Calciomercato Inter, assalto a Kante | Scambio clamoroso

Torna in auge la pista Chelsea per Lautaro Martinez, che dopo la corte del Barcellona potrebbe ora essere accostato ai ‘Blues’. Idea di scambio

È iniziata al meglio la stagione di Lautaro Martinez che ha cancellato con un colpo di spugna tutte le voci su un suo possibile addio in direzione Barcellona. I catalani ci hanno lungamente provato prima di arrendersi alla volontà dell’Inter di trattenere ancora il proprio gioiello che intanto tra club e nazionale sembra già in grandissima forma. Numeri in crescita rispetto alla seconda parte della passata stagione che testimoniano il ritorno di Lautaro a pieno regime che ora potrebbe far gola anche ad altri club. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro piace al Chelsea: maxi scambio con Kante

Nonostante l’ottimo inizio di annata, il futuro di Lautaro Martinez resta comunque in bilico visto che su di lui sembrano farsi insistenti ulteriori voci. Stando a quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ potrebbe tornare alla carica anche il Chelsea alimentando magari un’idea di scambio tra l’attaccante argentino dell’Inter e il centrocampista francese Kante che tanto piace a Conte.

I londinesi nei mesi scorsi avrebbero già provato a preparare l’assalto per il ‘Toro’ che ha però scelto di continuare all’Inter. L’ingresso del mediano transalpino nell’affare potrebbe cambiare però le cose accontentando tutte le parti in causa.

