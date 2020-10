Inter-Milan, Conte in ansia | Un altro titolare a rischio forfait

Problemi di formazione per Conte in vista del derby Inter-Milan in programma al ‘Meazza’ sabato ore 18. Il tecnico rischia di dover rinunciare a un altro titolare

Sarà un’Inter quasi in emergenza quella che affronterà il Milan sabato alle 18 nel derby valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte avrà di fatto gli uomini contati: oltre allo squalificato Sensi, certe infatti le assenze causa posività al Covid-19 di Skriniar, Gagliardini, Young, Nainggolan e Radu. Per Bastoni, anche lui risultato positivo al coronavirus, c’è invece una flebile possibilità che possa essere disponibile già per la stracittadina qualora risultasse negativo al tampone previsto tra oggi e domani. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Milan, ansia per Perisic: le ultime

Non solo i positivi al virus e lo squalificato Sensi, per il match contro Ibrahimovic e compagni Conte rischia di dover rinunciare pure a Ivan Perisic. Candidato unico a rimpiazzare Young sulla corsia mancina, ieri l’esterno croato ha lasciato anzitempo la sfida in quel di Zagabria fra la sua Croazia e la Francia per via di una forte botta al ginocchio. Appena tornato ad Appiano, lo staff medico valuterà lo stato fisico del classe ’89, che al massimo potrebbe stringere i denti giocando il derby in condizioni non propriamente perfette.

