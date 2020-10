Vieri: ”Eriksen può fare panchina, vi spiego perché. Lukaku mi somiglia”

Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Vieri ha parlato di Inter e dell’imminente derby di Milano: ”Sarà un derby particolare, il covid lascia tante incertezze su chi giocherà o no. Hakimi? In questo momento è il miglior esterno destro del mondo, è assolutamente devastante. Lukaku è una forza della natura, ci somigliamo anche se lui è più grosso di me. Nainggolan, Brozovic ed Eriksen? Se vai all’Inter devi mettere in conto che di tanto in tanto potresti non giocare. Ibrahimovic? Farà più di 20 gol. Ma non so se questo Milan è da Champions”.

