Per la panchina del Manchester United, Massimiliano Allegri può spuntarla su Pochettino. Con l’ex Juve potrebbe arrivare un centrocampista dell’Inter

Tra gli allenatori top ancora senza panchina spicca certamente Massimiliano Allegri. Il tecnico pluricampione d’Italia con la Juventus dopo un anno sabbatico non è ancora tornato in sella ed attende l’occasione più giusta per riaprire un nuovo ciclo vincente. Non mancano le papabili soluzioni con l’estero nei desideri del livornese, spesso e volentieri accostato al PSG oltre anche alla Premier League. Proprio in Inghilterra potrebbe accasarsi Max Allegri. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allegri allo United: tentativo per Brozovic

La panchina giusta per Allegri potrebbe essere quella del Manchester United, dove Solskjaer vista anche la partenza di questa stagione appare ancora in bilico. L’ex Juve potrebbe nel caso spuntarla su Pochettino, anche lui spesso accostato ai ‘Red Devils’ nei mesi scorsi.

In caso di approdo in Premier, l’ex Juve potrebbe chiedere Marcelo Brozovic, suo pallino già ai tempi della militanza sulla panchina bianconera. Il mediano croato non è più intoccabile per Conte, ed una eventuale proposta da 28/30 milioni verrebbe accettata dall’Inter.

