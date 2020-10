Calciomercato Inter, non rinnova | Colpo a zero in Serie A

La prossima occasione di mercato per la difesa dell’Inter potrebbe anche arrivare dal Napoli. La situazione di Maksimovic è in bilico

Nonostante l’ottimo mercato estivo l’Inter di Antonio Conte non si accontenta e pensa già al futuro soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato dove nonostante le tante voci è rimasto Milan Skriniar. Lo slovacco avrà i prossimi mesi per dimostrare nuovamente il proprio valore e provare a convincere il tecnico salentino che dal canto suo gradirebbe maggiormente un calciatore in grado di calarsi tatticamente nella retroguardia a tre elementi. In questo senso l’occasione low cost potrebbe arrivare dal Napoli. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo in bilico per Maksimovic: occasione per Conte

In casa Napoli sembrava fatto il rinnovo di Nikola Maksimovic prima dell’improvvisa frenata. Senza il prolungamento, l’ipotesi più plausibile è quella di una cessione a titolo definitivo a gennaio. Il serbo è in rotta con la società di Aurelio De Laurentiis e quindi ad oggi difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza a giugno.

L’Inter potrebbe sfruttare l’occasione ingaggiandolo a parametro zero con una proposta allo stesso Maksimovic che potrebbe aggirarsi su un quadriennale da 2,5 mln di euro, circa il doppio di quanto percepisce attualmente. Il serbo sarebbe perfetto per la difesa a tre di Conte.

