Lollobrigida e il paragone alla Pistocchi: ”Conte è come Mazzone”

Dopo il pari contro il Borussia Mönchengladbach, in casa Inter sono arrivate delle critiche soprattutto nei confronti di Conte, reo di non riuscire mai a trovare la quadra in Europa con risultati non all’altezza della situazione. E in quest’ottica il giornalista Rai Marco Lollobrigida, intervenuto in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it, si è lasciato andare ad un paragone piuttosto azzardato: ”Conte è un Mazzone rivisitato. Credo che il matrimonio forzato non possa giovare a nessuno perché non finiscono mai bene. Credo che le partite contro Real Madrid e Atalanta possano essere decisive“ ha concluso.

