Cercasi imprevedibilità: ecco perché Eriksen e Perisic sono ‘smarriti’

Potrebbero esserci ulteriori problemi per Antonio Conte oltre ai risultati che non arrivano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe un problema fondamentale nei diktat di Conte in merito alla squadra: l’Inter giocherebbe un calcio schematico dove si pone un’eccessiva attenzione alle indicazioni del tecnico, dunque senza quell’imprevedibilità che talvolta può essere utile per vincere le gare. Ogni giocatore ha il compito da rispettare alla lettera le consegne, ingabbiando così i giocatori più talentuosi come Eriksen e Perisic, ad oggi probabilmente quelli più ‘smarriti’ perché fanno dell’individualità il loro punto di forza. Forse è anche per questo che spesso si è parlato di loro in ottica uscite e ancora oggi si continua a parlarne…

