Sensi preoccupa: nuovo infortunio per il centrocampista

Squalificato per il derby, out contro ‘Gladbach e Genoa causa infortunio. Per Sensi la sfortuna continua ad essere decisamente opprimente e Conte spera di riaverlo il prima possibile per sfruttare le sue qualità. L’ex Sassuolo è rimasto in tribuna a causa di un affaticamento muscolare alla coscia, nulla di grave ma comunque un ulteriore campanello d’allarme per un giocatore che continua ad avere problemi fisici senza fine.

