Castrovilli irraggiungibile: la Fiorentina lo blinda fino al 2025

Gaetano Castrovilli sta diventando un giocatore imprescindibile per la Fiorentina e per Iachini, tant’è vero che sta diventando un fattore fondamentale anche in zona gol. La doppietta di ieri contro l’Udinese ha permesso alla viola di vincere la partita e la società sta pensando di rinnovargli il contratto per blindarlo dalle inevitabili sirene di mercato. L’Inter è sempre stata molto interessata al giocatore ma dovrà aspettare per cercare di prenderlo: Commisso, infatti, ha intenzione di blindarlo fino al 2025 come annunciato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna.

