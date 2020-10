Calciomercato Inter, scambio alla pari | Fissato l’incontro

Ai titoli di coda l’avventura all’Inter di Matias Vecino. Addio quasi certo a gennaio del centrocampista uruguagio, ancora in ripresa dall’operazione al menisco

Nel calciomercato di gennaio Matias Vecino dovrebbe dire addio all’Inter. Il centrocampista uruguagio, ancora in ripresa dall’operazione al menisco avvenuta la scorsa estate, non rientra nei piani di Conte e in quelli futuri del club nerazzurro e per questo la dirigenza di viale della Liberazione è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. In tal senso sembra tramontata la pista Napoli, mentre è tornata prepotentemente alla ribalta quella che conduce al Torino di Cairo. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino al Torino: incontro a dicembre per lo scambio

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, i nerazzurri e il club granata si sono dati appuntamento a dicembre per discutere dell’affare. O meglio, dello scambio tra appunto Vecino e Armando Izzo. Il centrale campano, anche lui ai box ma per un problema ai flessori, vuole andar via da Torino e trasferirsi in una big, che può essere proprio l’Inter considerata la grande stima nei suoi confronti da parte del tecnico interista. Lo scambio potrebbe perfezionarsi alla pari, sui 25 milioni di euro. Questa cifra consentirebbe ad entrambe le società di registrare a bilancio una plusvalenza.

