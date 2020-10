Calciomercato Inter, il Real si pente | Tentativo per riprendersi Hakimi

Achraf Hakimi è approdato all’Inter prima dell’inizio ufficiale dello scorso calciomercato estivo. Suning ha investito per lui 40 milioni di euro bonus esclusi

Hakimi tornerà titolare domani sera a Kiev, dopo lo spezzone col Genoa successivo al ‘pasticcio’ UEFA in tema Covid-19 che aveva avuto come conseguenza la sua esclusione dalla sfida col Borussia Moenchengladbach, nel delicato match contro lo Shakhtar Donetsk valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. Si tratterà di un rientro importante per la squadra di Conte, di fatto obbligata a vincere visto il pareggio coi tedeschi che equivale a un mezzo se non intero passo falso in ottica qualificazione.

Per conquistare i tre punti contro la formazione ucraina, ad agosto disintegrata con un sonoro 5-0 in semifinale di Europa League ma reduce dalla pesante quanto clamorosa vittoria al debutto in casa del Real Madrid, servirà indubbiamente una prestazione importante di Lukaku e compagni. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio col big per Hakimi

Hakimi sarà senz’altro un’arma preziosa per i nerazzurri, come lo è stato in questo inizio di stagione. Pagato da Suning 40 milioni di euro bonus esclusi, il terzino marocchino è in queste ore anche al centro di alcune voci di calciomercato a dir poco clamorose che parlano di Real Madrid pentitosi di averlo ceduto – a maggior ragione ora che sulle corsie esterne è molto deficitario tra infortuni e prestazioni flop – e di conseguenza intenzionato a riprenderselo già nella prossima finestra invernale. Possibile, stando a ‘calciomercato.it‘, un tentativo di scambio con Toni Kroos, campione tedesco che piace molto alla dirigenza interista. E’ da escludere, tuttavia, che l’Inter possa accettare di privarsi del classe ’98 a stagione in corso, ma anche alla fine dell’annata a meno di offerte irrifiutabili.

