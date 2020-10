Calciomercato Inter, Simeone scatenato | 50 milioni: cash e scambio

Il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe davvero essere all’Atletico Madrid. Dalla Spagna rilanciano l’affare tra l’Inter e il club allenato da Simeone

Marcelo Brozovic sta trovando spazio nelle ultime uscite nel centrocampo di Antonio Conte nonostante una lunga estate di voci su un suo possibile addio. Eppure il centrocampista croato potrebbe comunque partire nei prossimi mesi con una pista spagnola pronta a riaccendersi già a gennaio. L’Atletico Madrid appare come una possibile meta per il numero 77 nerazzurro, che sembrava aver chiuso per il Monaco prima di restare alla corte di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, si riapre lo scambio | C’è già l’ok di Conte

Calciomercato Inter, Brozovic verso l’Atletico Madrid: maxi affare con Simeone

Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ l’Atletico Madrid potrebbe davvero essere una nuova possibilità per Brozovic per proseguire il suo percorso lontano da Milano: il croato inoltre sarebbe anche ben disposto ad accettare la corte degli spagnoli per essere agli ordini di Simeone.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, blitz per lo svincolato | Stipendio da 34 milioni

Proprio il tecnico argentino, grande ex e grande tifoso interista, ha spesso osservato Brozovic, calciatore che gli piace e che vorrebbe ingaggiare per potenziare la mediana. Il suo contratto scade nel giugno 2022, ma se non dovesse venderlo prima dell’estate, il suo prezzo sarà drasticamente ridotto, comunque non inferiore ai 30 milioni. Suning lo valuta a 50 e sarà dunque necessario negoziare con l’inserimento magari di una contropartita tecnica che potrebbe essere Savic. Nell’affare può però rientrare anche qualche altro profilo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa dalla Juve | Scambio col Barcellona