Inter, oggi torna a Milano | Test decisivo: Conte in attesa

Le ultime news Inter mettono in evidenza Skriniar e il suo ritorno a Milano per sottoporsi a tampone. Ecco tutti i dettagli

Skriniar è l’ultimo giocatore dell’Inter positivo al Covid-19. Stando alle ultime indiscrezioni, però, oggi è previsto il suo rientro a Milano dopo aver passato gli ultimi quindici giorni in Slovacchia. Il difensore si sottoporrà a tampone e, in caso di esito negativo, Antonio Conte potrebbe averlo addirittura a disposizione già per il match col Parma in programma sabato ore 18 al ‘Meazza’ e valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico interista confida molto nel rientro dell’ex Samp, che gli consentirebbe di far rifiatare D’Ambrosio. Il rientro effettivo del classe ’94 potrebbe tuttavia avvenire a Madrid mercoledì prossimo, nella sfida col Real decisiva o quasi per la qualificazione agli ottavi di finale. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

