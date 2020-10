Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte dopo la sfida Shakhtar-Inter valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions



Antonio Conte ha parlato a ‘Sky Sport’ dopo il deludente pareggio in casa contro lo Shakhtar Donetsk che rende sempre più complicato il cammino in Champions dell’Inter. “Questa gara ci lascia sensazioni positive – ha esordito il tecnico nerazzurro – La prova è stata da grande squadra, dispiace per non averla vinta perché lo meritavamo. Siamo stati molto sfortunati, c’è però la consapevolezza di essere sulla strada giusta anche come mentalità. Potevamo venire qui giocando tutti dietro e puntando sul contropiede, molti che vengono qui fanno questo invece noi abbiamo voluto giocare in maniera propositiva provando a comandare la gara. Chiaramente non posso essere soddisfatto del risultato – ha aggiunto Conte – ma non va dimenticato che questa di stasera è stata la quarta partita in dieci giorni e che abbiamo avuto e abbiamo tutt’ora dei giocatori fuori per il virus e per infortunio. Ora testa al campionato e poi di nuovo alla Champions, consapevoli che questa è la strada”. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

