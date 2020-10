Calciomercato Inter, Lautaro si è inceppato ma arriva il rinnovo | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez tra il suo momento negativa e il rinnovo del contratto

Lautaro Martinez sta passando un momentaccio. Dopo l’avvio sprint, con tre reti e un assist nelle prime tre giornate del campionato di Serie A, l’attaccante argentino si è del tutto inceppato mancando da ben quattro partite l’appuntamento con il gol – nelle ultime due contro Genoa e Shakhtar Donetsk ha indubbiamente mostrato il peggio di sé sia in campo che fuori – palesando un nervosismo che c’è chi dice possa essere legato alla questione rinnovo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, accelerata per il rinnovo di Lautaro: le ultime

Lautaro potrebbe però ritrovare presto il sorriso. Ci sono infatti grandi novità a proposito del prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il club targato Suning sta pensando di dare una accelerata su questo fronte proprio per ‘regalare’ maggiore serenità al suo numero dieci, nel mirino di mezza Europa con ancora il Barcellona in testa. Marotta al lavoro con il suo entourage per arrivare alla firma, riducendo il divario tra domanda (circa 7,5 milioni) e offerta (5 milioni). Un accordo, che renderebbe ‘felice’ anche Conte, può essere trovato sui 6 milioni più bonus fino al giugno 2025, per un investimento complessivo (al lordo) intorno ai 48-50 milioni di euro. L’Ad punta inoltre ad alzare se non addirittura a togliere la clausola fissata ora a 111 milioni di euro e, ricordiamolo, valevole solo per l’estero dal 1° al 7 luglio.

