Costacurta: “Stasera con il Parma vedremo se Conte ha un piano B”

Inter, l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha voluto dare il suo parere sulla situazione della squadra nerazzurra. L’ex calciatore è curioso di vedere se Antonio Conte riuscirà a trovare la soluzione giusta per vincere la sfida contro il Parma nonostante l’assenza di Lukaku e Sanchez

INTER-PARMA COSTACURTA/ L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, era presente negli studi di Sky Sport e ha voluto dare il suo parere sulla situazione dell’Inter, costretta a fare a meno del suo attaccante principe Romelu Lukaku, nella sfida di oggi contro il Parma allo stadio Meazza. Queste le sue dichiarazioni in merito: “L’indisponibilità di Romelu Lukaku deve essere vista come un’occasione da parte dell’Inter di dimostrare che può vincere anche senza il suo leader offensivo”. Poi ha aggiunto: “Oggi è un’opportunità per i nerazzurri, a Conte viene rimproverato il fatto che non ha un piano B. Stasera con il Parma vedremo se c’è, anche perché non ci sarà nemmeno Sanchez. La squadra, in questa situazione, deve prendere consapevolezza“. Nello scorso campionato, il Parma pareggiò 2-2 nella gara di andata giocata sempre nello stadio milanese, ed è sicuramente una formazione che può mettere in difficoltà la squadra di Antonio Conte. In ogni caso, dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri non possono permettersi di non vincere questo incontro, nonostante le defezioni importanti in attacco.