Maini: “Conte ha sposato un’idea di gioco e la porta avanti, convinto di trarne benefici”

Inter, l’ex centrocampista Giampiero Maini ha voluto dare il suo parere sia sull’operato di Antonio Conte sia sul campionato italiano. L’ex giocatore ha dichiarato che vede molto bene per la lotta scudetto Inter, Juventus e Napoli

INTER MAINI INTERVISTA/ L’ex calciatore Giampiero Maini, è stato intervistato durante la trasmissione ‘Sunday Morning’ in onda su Sky Sport. Gli hanno chiesto un parere, sull’operato di Antonio Conte in questo inizio di stagione con l’Inter e lui ha risposto: “Conte meno elastico rispetto a Gattuso, lo ha sempre dimostrato nella sua carriera da allenatore. Ha sposato un’idea di gioco e la porta avanti, convinto di trarne benefici. Ma non sempre i calciatori riescono ad adattarsi alla perfezione alle idee di un allenatore”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, altra tegola per Conte | Ancora positivo al Covid-19

Gli hanno domandato, le quattro favorite per la vittoria finale dello scudetto e lui ha detto: “Credo che la classifica sia fedele a ciò che sono le potenzialità delle squadre più forti. Il Milan sta confermando quanto di buono fatto nella seconda parte del campionato scorso, l’Inter sta avendo qualche problema, più di quanto ci aspettassimo; la Juventus con Pirlo sta avendo altrettanti problemi. Sotto questo punto di vista ci sono le outsider che si stanno confermando come il Sassuolo e l’Atalanta che si candida ai primi posti. Dico Inter, Napoli e Juventus prime tre. Per il quarto posto se la giocano Atalanta, Milan e Roma“.