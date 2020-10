Mino Raiola è atteso a Milano per alcune trattative di mercato col Milan. Occhio però anche ai possibili affare con l’Inter

Un occhio al presente ed un altro sempre proiettato al futuro per la dirigenza dell’Inter che già pensa alle prossime mosse per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In questo senso in sede di mercato potrebbero presto incrociarsi le strade del club di Suning e dell’agente Mino Raiola. Il potente procuratore è infatti atteso a Milano per definire alcuni affari soprattutto con il Milan visti i rinnovo di Donnarumma e Romagnoli. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ però Raiola potrebbe sedersi al tavolo delle trattative anche con l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dalla Spagna | Ottavi Champions o addio

Calciomercato Inter, affari con Raiola: da de Vrij a Donnarumma

Possibile incontro a Milano quindi tra l’Inter e Raiola con Stefan de Vrij che potrebbe finire sul tavolo delle trattative con particolare attenzione al rinnovo del centrale olandese. Il potente agente vorrebbe un raddoppio di stipendio per un totale di 7 milioni di euro annui, circa uno in meno di Lukaku ed Eriksen ovvero i più pagati della squadra.

LEGGI ANCHE>>> Lautaro si è inceppato ma arriva il rinnovo | I dettagli

Raiola può anche rioffrire all’Inter Donnarumma ancora in scadenza a giugno. Potrebbe rappresentare il colpaccio giusto vista l’esigenza nerazzurra di trovare l’erede di Handanovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Simeone scatenato | 50 milioni: cash e scambio